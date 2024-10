Reprodução Giulia Manfrini foi homenageada por amigos





A surfista italiana Giulia Manfrini , de 36 anos, morreu na última sexta-feira (19) após ser atacada por um peixe-espada enquanto surfava nas Ilhas Mentawai, na Indonésia . O caso ocorreu quando o peixe saltou da água e a atingiu diretamente no peito.

Giulia foi socorrida por dois homens que estavam na praia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Manfrini era uma figura conhecida no mundo do surfe italiano, tanto como atleta quanto influenciadora digital, acumulando mais de 21 mil seguidores em sua conta no Instagram.

Além disso, era fundadora de uma agência de viagens especializada em esportes aquáticos e de inverno, ampliando sua visibilidade no meio esportivo.

O responsável pela Agência de Gestão de Desastres de Mentawai confirmou a morte da surfista e comentou sobre as circunstâncias do acidente.

“Inesperadamente, um peixe-espada saltou sobre Giulia Manfrini e a atingiu diretamente no peito, de acordo com as informações que recebemos do chefe do subdistrito de Southwest Siberut”, relatou.





Repercussão

O ataque fatal causou comoção entre seus seguidores e no meio esportivo, onde Giulia era reconhecida por seu envolvimento com atividades ao ar livre e por promover o surfe e outros esportes.

“Giulia sempre foi muito gentil comigo. Meus pensamentos estão com a família. R.I.P”, escreveu Leonardo Fioravanti, um dos maiores surfistas da Itália.

