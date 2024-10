SAID KHATIB Foto de arquivo do líder do Hamas Yahya Sinwar na cidade de Rafah, sul da Faixa de Gaza, em 24 de fevereiro de 2017





Yahya Sinwar , um dos principais líderes do Hamas , morreu na última quinta-feira (17) durante uma operação militar conduzida pelas Forças de Defesa de Israel em Tal as Sultan, perto de Rafah, na Faixa de Gaza.

O caso foi registrado em vídeo, mostrando Sinwar tentando atingir um drone israelense com um pedaço de madeira, pouco antes de ser morto. O ataque resultou na morte de três homens armados, incluindo Sinwar. A identidade do líder do Hamas foi confirmada por Israel somente após sua morte.

Sinwar, nascido em 1962 no campo de refugiados de Khan Younis, era amplamente conhecido como um dos fundadores da ala militar do Hamas, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam.

Ele havia desempenhado um papel central na organização ao longo de décadas, sendo considerado por alguns como a “mente” por trás do ataque de 7 de outubro de 2023, que marcou o início de uma nova escalada de violência no conflito entre Israel e o Hamas.

Esse ataque, realizado pelo grupo militante palestino, foi seguido por uma ofensiva israelense de larga escala.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou a morte de Sinwar como um avanço significativo no esforço de enfraquecer o Hamas, mas ressaltou que a guerra ainda está longe de ser concluída.

Desde então, Israel intensificou seus ataques no Líbano contra o Hezbollah, um grupo militante aliado ao Hamas. A escalada do conflito resultou em uma crise humanitária significativa, com a ONU estimando que mais de 700 mil pessoas foram deslocadas desde o início da guerra.

Além disso, a ofensiva israelense na Faixa de Gaza tem gerado um número crescente de vítimas. Até o momento, mais de 42 mil pessoas foram mortas, a maioria delas civis, de acordo com estimativas locais.

O impacto das operações militares tem agravado a situação na região, onde a população enfrenta uma crise humanitária em meio à destruição e ao deslocamento forçado.

Vídeo:











Quem é Yahyan Sinwar?

Yahya Sinwar foi preso por Israel em 1988, acusado de participação em atividades terroristas. Ele permaneceu encarcerado por mais de 20 anos e foi libertado em 2011, como parte de um acordo de troca de prisioneiros que envolveu a libertação do soldado israelense Gilad Shalit.

Após sua libertação, Sinwar rapidamente retomou suas atividades no Hamas, sendo eleito em 2017 como chefe do grupo na Faixa de Gaza.

Sua liderança no Hamas foi marcada por uma postura de resistência armada contra Israel, embora também tenha participado de negociações indiretas para trégua em alguns momentos.

Sinwar teve um papel importante nas estratégias política e militar do grupo, sendo apontado como um dos responsáveis por coordenar ataques e por manter contatos com mediadores regionais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.