Divulgação/IDF Spokesperson's Unit Herzi Halevi fez pronunciamento após morte de líder do Hamas

Israel "não vai parar" até capturar todos os autores do ataque letal do Hamas de 7 de outubro de 2023 e conseguir trazer de volta "todos os reféns", disse o chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, após o anúncio da morte do líder do movimento islamista palestino, Yahya Sinwar.



Israel "acertou as contas" com Sinwar, considerado um dos mentores do ataque no sul de Israel, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, acrescentou o general.

Mais cedo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia dito que "a guerra não acabou" com a morte de Sinwar.

"A guerra... Ainda não terminou. E é difícil e nos impõe um alto preço", declarou Netanyahu em uma mensagem em vídeo, acrescentando, em um recado aos militantes palestinos em Gaza: "Quem depuser suas armas e devolver nossos reféns, garantiremos que sua vida será preservada".