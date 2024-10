Fórum Econômico Mundial/Ciaran McCrickard Milei já faltou a um encontro de presidentes do Mercosul em julho passado

O governo da Argentina confirmou a presença do presidente Javier Milei na cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro, em 18 e 19 de novembro.



A informação foi publicada pelo jornal Clarín, que disse que a Casa Rosada "dissipou suspeitas sobre uma possível ausência do mandatário em um evento que terá" seu desafeto Luiz Inácio Lula da Silva "como anfitrião".

Milei já faltou a um encontro de presidentes do Mercosul em julho passado e, no mês anterior, se negou a pedir desculpas ao petista por tê-lo chamado de "corrupto" e "comunista".

Ainda é incerto, no entanto, qual será o tom do discurso de Milei no G20, evento que deve ter as presenças dos presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden.



Ainda de acordo com o Clarín, o governo argentino trabalha para que seja assinado no Rio de Janeiro um documento em prol do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.