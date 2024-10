Reprodução Homem jogou fora, sem querer, HD com 8 mil Bitcoins - que, hoje, valem R$ 3,6 bilhões

Por qual quantia de dinheiro você toparia vasculhar um aterro sanitário com lixo de mais de uma década empilhado? R$ 3,6 bilhões parece o suficiente. Para o britânico James Howells, sim. Ele está em uma batalha com o governo para ter o direito de revirar um aterro e tentar encontrar um HD cheio de Bitcoins .

Um homem de Newport, no País de Gales , procura, desde 2013, escavar um aterro sanitário para encontrar um HD que jogou fora acidentalmente em 2009. De acordo com ele, o aparelho contém cerca de 8 mil Bitcoins — o equivalente a cerca de £ 410 milhões, ou R$ 3,6 milhões.

Batalha judicial

A grande questão é: para vascular o local e procurar o HD, James precisa de uma autorização na prefeitura do local. Mas o governo não concede, independentemente de quantas vezes ele peça ou o que diga.

“Montei uma equipe de especialistas que realizaria a escavação sem nenhum custo para o governo. Também ofereci ao conselho 10% do valor das moedas, se recuperadas, o que seria equivalente a £495 milhões [cerca de R$300 milhões] com base na taxa de hoje. Se eu não estivesse sendo amplamente ignorado, Newport pareceria Dubai agora,” disse James ao Wales Online.

A decisão deles, então, foi abrir um processo contra o governo pedindo a quantia que teria no HD. De acordo com ele, desde que começou a contatar a prefeitura foi “amplamente ignorado”.

Onde está HD com Bitcoins?

As recusas constantes da prefeitura não fizeram James perder o foco da missão de se tornar multimilionário . Pelo contrário, ele persistiu.

O homem largou o emprego formal e dedica todo o tempo para encontrar o objeto. Ele tem acordo com investidores, empresas de escavação e diversas pessoas dispostas a ajudar (a troco, claro, de uma parcela da fortuna).

chegou até a recrutar o ex-chefe do aterro sanitário para ter mais informações, e descobriu que o objeto está especificamente no lixão Docksway, Célula 2, Área 2. Mesmo assim, ele demoraria até três anos para encontrar o objeto.

Se encontrado, existe 80% de chance do objeto ser recuperado. Mas isso daria trabalho e a reconstrução do HD poderia levar até um ano.

Por que prefeitura não deixa ele escavar?

No primeiro momento, a prefeitura argumentou que, a partir do momento que alguém joga algo no lixo, deixa de ser propriedade da pessoa e passa a ser do próprio governo.

Mas o maior argumento é que a busca poderia causar grandes impactos ambientais, pois “um trabalho de escavação dessa natureza traria um enorme impacto negativo às áreas ao redor.”

Mas o homem contra argumentou que todo o projeto foi pensado com segurança — e que o lixão mesmo hoje não liga para a segurança, já que desde 2020 teria níveis acima do permitido de diversos metais pesados .

A prefeitura respondeu que tudo “não passa de uma tentativa de desviar a atenção de uma reivindicação fundamentalmente fraca” e que este caso “está custando tempo e dinheiro que poderiam ser melhor gastos na prestação de serviços”.

Como homem perdeu HD de Bitcoins?

James começou a minerar Bitcoins em 2009, e aprendeu quase tudo em fóruns de tecnologia da internet. Ele juntou, em um curto período, 8 mil Bitcoins.

Na época US$ 1 era equivalente a 1,3 mil Bitcoins. Então, a quantia dele não era significativa. Em 2013, quando o homem perdeu o HD, a moeda começou o ano valendo US$ 20, e terminou valendo US$ 1,2 mil! Já em janeiro de 2024, a Bitcoin obteve o apogeu até agora, e cada uma valia US$ 73 mil!

Mas, de volta à história. Depois de minerar seus Bitcoins, o homem fez uma chave de acesso criptografada em um HD e guardou em uma gaveta. Como na época a Bitcoin era mais uma diversão do que valor de verdade, ele esqueceu de tudo e deixou o HD guardado até 2013. Este ano, resolveu fazer uma faxina em casa.

Como contou ao Wales Mail, ele tinha dois HD idênticos. Um tinha a chave, o outro estava vazio. Ele não pensou em verificar qual era qual e jogou um deles fora.

“Quando foi para a cama naquela noite, o homem perguntou à sua então parceira se ela levaria aquele saco de lixo e outro para o centro de reciclagem de resíduos domésticos de Newport”, diz o processo. “A parceira recusou, e declarou que não queria fazer a tarefa”.

Ele decidiu, então, verificar de manhã se jogou o HD vazio no lixo, ou se foi o com a chave. Mas, quando acordou, a mulher já ti há saído e levou o objeto para o centro de reciclagem .

