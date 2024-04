Reproduçao/DailyMail Família deixou de pagar conta em Gales

Uma família de oito pessas consumiu 329 libras esterlinas (cerca de R$ 2.100, na cotação atual) em um restaurante recém-inaugurado de Port Talbot, em País de Gales , na semana passada. O problema é que todos deixaram o local sem pagar a conta, enfurecendo os donos do Bella Ciao.

Em entrevista ao tablóide "The Mirror, o gerente Tyrone Reese disse que sua esposa teve uma sensação estranha quando a família começou a devolver pratos com refeições pela metade.

“Eles estavam pedindo as coisas mais caras do cardápio, como bifes e coisas do gênero”, disse. “Minha esposa disse: 'Algo não está certo'. Eles cumpriram o pedido, mas também devolveram os pratos meio vazios."

Segundo Reese, uma mulher chegou a tentar pagar a conta duas vezes, mas o cartão não passou. Ela, então, afirmou que pegaria um outro cartão com seu filho, que estava fora do restaurante. Todos, entretanto, não voltaram ao estabelecimento.

Sem outra opção, o gerente contou que precisou ligar para a polícia por não conseguir localizar a família." Não entendo como eles [a família] conseguem escapar impunes", declarou Reese.

