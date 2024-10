Reprodução/Fox News Leão-marinho morto por tiro em praia da Califórnia





Autoridades federais dos Estados Unidos ofereceram, na quarta-feira (9), uma recompensa de 20 mil dólares por informações sobre o assassinato a tiros de um leão-marinho no sul da Califórnia , durante o verão do hemisfério norte.

De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) dos EUA , o leão-marinho macho foi encontrado com um ferimento no dia 7 de agosto entre dois postos de salva-vidas da Praia Estadual de Bolsa Chica, no Condado de Orange .

O animal, com cerca de 2 anos de idade, morreu no dia seguinte. Um exame revelou que ele tinha um ferimento de tiro por arma de fogo nas costas, informou a NOAA Fisheries em um comunicado na quarta-feira (9).

Recompensa

A agência disse que sua divisão de aplicação da lei está oferecendo a recompensa de US$ 20 mil “por informações que levem a uma penalidade civil ou condenação criminal” de indivíduos envolvidos no crime contra a vida animal.





O Marine Mammal Protection Act dos Estados Unidos proíbe a caça, captura ou matança de leões-marinhos e outros mamíferos do mar. É permitindo o crescimento da sua população desde 1975, ano em que foram implementadas estas proteções. Os infratores podem enfrentar penalidades criminais, multas e o confisco de qualquer embarcação envolvida no incidente.

"É fácil ver na natureza os leões-marinhos da Califórnia, isso coloca-os em maior risco de ferimentos e mortes relacionadas a humanos. Alimentá-los ou tentar alimentá-los é prejudicial e ilegal, porque muda os seus comportamentos naturais e 0torna-os menos cautelosos com pessoas e embarcações", disseram as autoridades.

A NOAA solicitou que qualquer pessoa com informações sobre a morte deve entrar em contato com a administração. Leões-marinhos possuem habitats ao longo da costa oeste dos EUA e às vezes podem ser vistos em praias, docas, cais e bóias.

