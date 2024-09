Reprodução/Redes Sociais Filho do atual presidente dos Estados Unidos já havia sido condenado em junho em um caso relacionado à compra ilegal de uma arma de fogo

Hunter Biden, o filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se declarou culpado em todas as nove acusações de evasão fiscal em um tribunal federal em Los Angeles, na Califórnia, durante esta quinta-feira (5). As informações são do g1.

Hunter teria deixado de pagar US$ 1,4 milhão (aproximadamente R$ 7,8 milhões) em impostos ao longo da última década, com gastos atribuídos a um estilo de vida de luxo, incluindo o uso de drogas e a contratação de profissionais do sexo.

Cpom 54 anos, Hunter optou pela confissão como estratégia de defesa, para evitar outro julgamento criminal - o filho do atual presidente dos Estados Unidos já havia sido condenado em junho em um caso relacionado à compra ilegal de uma arma de fogo.

Agora, ele pode enfrentar até 17 anos de prisão, com a sentença prevista para 16 de dezembro. No país, réus que se declaram culpados normalmente buscam acordos com promotores para obter uma pena mais branda.

Contudo, não há evidências de que Hunter tenha negociado um acordo, conforme reportagens da Reuters e da Associated Press. Diretrizes federais sugerem que a sentença pode ser reduzida com a confissão.

Inicialmente, Hunter Biden havia se declarado inocente, alegando que a sonegação ocorreu em meio a uma vida caótica, marcada pela dependência de drogas e o luto pela morte do irmão, Beau Biden, em 2015.

Sua defesa tentou utilizar a chamada "alegação de Alford", em que o réu não admite o crime, mas aceita a culpa. Apesar de ter pagado seus impostos e multas, um acordo com a Justiça não se concretizou.

Com o avanço do julgamento e a recusa dos promotores em aceitar a confissão sem admissão das acusações, Hunter mudou sua posição, optando por evitar um julgamento que poderia durar semanas e atrair atenção negativa antes das eleições presidenciais.

No início do ano, Hunter Biden também foi considerado culpado em Delaware por mentir sobre o uso de drogas para adquirir uma arma de fogo, destacando seu estilo de vida turbulento e problemas com o crack.

Seu advogado, Mark Geragos, acusou os promotores de buscar "confundir" Hunter com um "assassinato moral", durante uma audiência em agosto.

A pressão de membros republicanos levantou questionamentos sobre um possível tratamento diferenciado para o filho do presidente, embora o interesse no caso tenha diminuído após Joe Biden sinalizar que não continuaria sua candidatura à reeleição.

Atualmente, Hunter, advogado formado por Yale, e pintor, mora em Malibu e afirma estar sóbrio desde 2019.

