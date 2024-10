The Informant/ redes sociais Furacão Milton deixa destruição na Flórida

O Furacão Milton , que atingiu a costa da Flórida nesta quinta-feira (10), deixou mais de 3,3 milhões de pessoas sem energia. De acordo com o site PowerOutage.us , que monitora quedas na eletricidade, a situação é mais crítica na costa oeste, especialmente nos condados de Hardee e Highlands .

No Condado de Hardee , mais de nove mil pessoas estão quase totalmente sem eletricidade, enquanto no Condado de Highlands , cerca de 90% dos clientes enfrentam o mesmo problema.

O furacão Milton chegou à costa perto de Siesta Key como uma tempestade de categoria 3, trazendo fortes ventos e chuvas, inundações e tornados. Conforme avançou pelo estado, a tempestade enfraqueceu para a categoria 1 antes de seguir em direção ao mar, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Apesar da redução em sua intensidade, Milton deixou um rastro de destruição por onde passou. Casas foram destelhadas, árvores e postes de energia foram derrubados. No Condado de St. Lucie, 10 pessoas morreram após tornados atingirem a região, segundo informações das autoridades locais. O governador Ron DeSantis alertou que o número de vítimas pode aumentar.

Milton é o terceiro furacão a atingir a Flórida neste ano, gerando ventos de até 160 km/h em algumas áreas, como em Tampa. O impacto da tempestade também causou danos estruturais significativos, e equipes de resgate estão trabalhando para restabelecer os serviços essenciais e avaliar a extensão total dos danos.



O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !











Origem do furacão



Originado na costa mexicana, o furacão Milton intensificou-se rapidamente entre segunda (7) e terça-feira (8), com rajadas de vento superando os 280 km/h, mas desacelerou ao se aproximar do continente.

Para ser classificado como furacão, são necessárias características específicas, incluindo origem tropical e ventos superiores a 119 km/h.

Os moradores foram orientados a se prepararem para os possíveis impactos do furacão. O prefeito de Bradentown, Gene Brown, sugeriu que aqueles que optaram por permanecer na cidade escrevessem seus nomes nos braços, para facilitar a identificação em caso de fatalidades.

https://twitter.com/WPBF_BROOKE/status/1844146817598095656





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .