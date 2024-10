Nobel Nobel de química premia pesquisadores americanos

Os norte-americanos David Baker e John Jumper e o britânico Demis Hassabis ganharam, nesta quarta-feira (9), o Prêmio Nobel de Química, pelo seu trabalho capaz de prever a estrutura das proteínas por meio da Inteligência Artificial (IA).

Baker, um bioquímico de 62 anos, ganhou metade do prêmio por seus avanços no "design computacional de proteínas", enquanto Hassabis e Jumper dividiram a outra metade pela "previsão de estruturas proteicas", disse o júri.

Baker "realizou a façanha quase impossível de construir proteínas completamente novas", explicou o júri. "Entre uma infinidade de aplicações científicas, os pesquisadores agora podem compreender melhor a resistência aos antibióticos e criar imagens de enzimas que podem decompor o plástico", acrescentou.

A dupla Demis Hassabis, de 48 anos, e John Jumper, nascido em 1985, que dirige o Google Deepmind, "desenvolveu um modelo de inteligência artificial para resolver um problema de 50 anos: prever as estruturas complexas das proteínas".

Seu modelo de IA, Alphafold, pode prever a estrutura tridimensional das proteínas com base em seus aminoácidos. Os dois homens, citados entre os favoritos, já haviam recebido o prestigioso Prêmio Lasker em 2023.

"Um enorme potencial"

O júri destacou que as descobertas dos vencedores deste ano "oferecem um enorme potencial". Em 2023, os três receberam o prêmio Fronteiras do Conhecimento em Biomedicina da Fundação BBVA por seus trabalhos nesse tema.

No ano passado, o Prêmio Nobel de Química foi para um trio por suas pesquisas em nanopartículas chamadas pontos quânticos: Moungi Bawendi (Estados Unidos-França- Tunísia), Louis Brus (Estados Unidos) e Alexei Ekimov (Estados Unidos, nascido na URSS).

O prêmio de Física de terça-feira foi para o americano John Hopfield e o britânico-canadense Geofrey Hinton por seu trabalho pioneiro em aprendizagem automática, uma ferramenta usada no desenvolvimento da Inteligência Artificial.

Na segunda-feira, os cientistas americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do microRNA e seu papel na regulação genética.

A temporada destes prêmios continua esta semana com o anúncio dos tão aguardados prêmios de Literatura na quinta-feira e da Paz na sexta-feira. A Economia encerrará a série na segunda-feira, 14 de outubro.

Para os vencedores de 2024, o cheque que acompanha o prêmio é de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a um milhão de dólares ou 5,5 milhões de reais.

Concedidos desde 1901, os Prêmios Nobel homenageiam aqueles que, nas palavras do criador e cientista do prêmio, Alfred Nobel, "conferiram o maior benefício à Humanidade".

