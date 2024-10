MetSul Furacão Milton

O furacão Milton deve atingir a costa central do Golfo da Flórida nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira (9), e pode ser um dos mais destrutivos dos últimos 100 anos na região. O estado se prepara para o impacto, apenas duas semanas após ser atingido pelo furacão Helene. Na terça-feira (8), mais de 700 voos foram cancelados, com 1,4 mil atrasos registrados, segundo a FlightAware. A previsão é que quase 1,6 mil voos programados para quarta-feira (9) também sejam cancelados.

Diante da aproximação do furacão, vários aeroportos da Flórida suspenderam operações até pelo menos quinta-feira (10). O Aeroporto Internacional de Orlando, um dos mais movimentados do país, encerrará atividades na quarta-feira às 8h (horário local), enquanto o Aeroporto Internacional de Tampa já havia suspendido operações na terça-feira (8).



Mais de 350 ambulâncias e 30 veículos de transporte especial estão em atividade no estado, conforme informado pelo governador Ron DeSantis. Além disso, cerca de 8 mil membros da Guarda Nacional serão mobilizados, e 34 aeronaves de busca e salvamento estão prontas para ação.

Na terça, o Milton avançou pelo golfo do México como um furacão de categoria 4, com ventos de até 230 km/h. O Centro Nacional de Furacões (NHC) prevê que o furacão chegue à Flórida como categoria 3, mas não descarta a possibilidade de que chegue a categoria 5, podendo até se tornar um furacão inédito de categoria 6, dependendo das condições no Golfo.

O estado está se preparando para reabastecer postos de gasolina, após a fuga de centenas de milhares de pessoas da Costa do Golfo, que congestionaram rodovias e esvaziaram as bombas de gasolina e diesel.

Ao menos 11 condados, com uma população total de mais de seis milhões de pessoas, emitiram ordens de retirada obrigatórias para áreas de risco. Enquanto o Walt Disney World e o Universal Orlando continuam abertos, outros parques da Flórida fecharam as portas.

O Departamento de Saúde da Flórida anunciou a abertura de 17 abrigos para pessoas com deficiências ou condições médicas que possam precisar de suporte durante a crise. Locais adicionais serão disponibilizados ao longo de rodovias interestaduais para acomodar milhares de pessoas.

Geradores, alimentos, água e tendas estão sendo distribuídos em todo o estado, enquanto muitos moradores protegem suas casas ou planejam a evacuação. O governador DeSantis alertou: “Vocês têm tempo para sair, então, por favor, saiam.”

A região ainda se recupera dos danos causados pelo furacão Helene, que atingiu seis estados há duas semanas, causando inundações e um saldo de pelo menos 234 mortes, com os serviços de emergência trabalhando para ajudar as vítimas.



