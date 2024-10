Miriam Sanger kibbutzim do sul Um ano dos ataques do Hamas

Seis pessoas ficaram feridas em Hadera, região central de Israel, após um homem realizar um ataque a faca em quatro locais diferentes. As informações foram divulgadas pela polícia israelense nesta quarta-feira (9).

O serviço de emergência Magen David Adom informou que algumas das vítimas estão em estado grave. O ataque foi classificado como um "ataque terrorista" pelas autoridades.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



O suspeito, um homem de 36 anos da cidade de Umm al-Fahm, foi identificado como responsável pelos esfaqueamentos, que ocorreram em pontos distintos da cidade. Ele aparentemente escapou do local do crime em uma motocicleta.

Após uma busca pela área, a polícia encontrou o suspeito e emitiu um breve comunicado, afirmando que a ameaça foi "neutralizada" e confirmando a natureza terrorista do ataque. O Magen David Adom relatou que várias vítimas apresentavam ferimentos de gravidade variada, com alguns casos críticos.



Israel está em alerta máximo de segurança desde que o ataque do Hamas, há um ano, desencadeou a guerra em Gaza, enquanto o conflito com o Hezbollah no Líbano continua a aumentar.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.