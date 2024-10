Divulgação / Polícia de Hudson Madison Bergmann, professora de 24 anos, abusou de criança de 11 anos

Madison Bergmann , de 24 anos, foi acusada de trocar cerca de 33 mil mensagens inadequadas com um aluno de 11 anos de quem supostamente abusou. O caso aconteceu em Wisconsin, nos EUA .

A professora foi a julgamento e em sessão do tribunal nesta segunda-feira (7), a acusação leu em voz alta algumas das mensagens enviadas para a criança. A maioria dos envios foi no início de 2024.

Conteúdo explícito

De acordo com Traci Hall , policial de St. Croix, as mensagens eram bastante explícitas e descreviam atos de abuso detalhadamente. Foi ela quem revelou quantidade de quase 33 mil mensagens.

As mensagens incluíam admissões do abuso contra a criança. Ela disse, entre outras coisas, que gostava de usar vestidos perto dele por causa da forma que ele a tocava, além de descrever excitação sexual com abraços do aluno.

Acusações

Bergmann foi acusada de 10 crimes diferentes, incluindo agressão sexual infantil de primeiro grau, aliciamento infantil e múltiplas acusações de má conduta sexual.

Os advogados alegam inocência e dizem que as mensagens não são prova suficiente para condenar a professora a todas as acusações feitas. Algumas das falas do advogado de defesa Joseph Tamburino incluem:

"Não há nenhuma mensagem em que ela diga 'quero fazer sexo com você, ou que ele diga 'quero que você faça isso comigo. Eles falam muito sobre beijos, lábios, bochechas e tocar pernas. Eles também falam sobre algumas questões sexuais, obviamente, sobre o corpo de uma mulher e o corpo de um homem. Mas nada como 'é isso que eu quero que você faça comigo' ou 'é isso que eu farei com você'."

