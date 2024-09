reprodução/ABC News Donald Trump e Kamala Harris em debate presidencial nos EUA

A candidata democrata Kamala Harris se saiu melhor do que seu adversário, o republicano Donald Trump , na avaliação de 63% dos eleitores norte-americanos registrados que assistiram ao debate presidencial realizado nesta terça-feira (10). Os dados são de pesquisa realizada pela CNN em parceria com a empresa SSRS.

Os mesmos eleitores haviam sido consultados antes do debate, e sua avaliação prévia mostrava que estavam divididos sobre o desempenho dos candidatos: 50% acreditavam que Kamala se sairia melhor e os outros 50% disseram que seria Trump.

Dentre os apoiadores declarados, de Kamala, 96% afirmaram que ela teve uma participação melhor, ante 69% de Trump.

A pesquisa também indicou que o debate melhorou ligeiramente a vantagem de Kamala na corrida eleitoral, uma vez que os eleitores que assistiram ao evento melhoraram suas impressões em relação à democrata. Por outro lado, poucos mudaram de opinião sobre Trump.

Em relação aos pontos fortes dos candidatos, os resultados foram os mesmos já apontados em outros levantamentos: o republicano passa mais confiança em temas como economia e imigração; e a democrata, em assuntos como liberdade reprodutiva e democracia.

Metodologia

Segundo a CNN, “os resultados da pesquisa refletem as opiniões do debate apenas entre os eleitores que assistiram e não são representativos das opiniões do público votante completo”.

De acordo com a emissora, os participantes tinham 6 pontos percentuais a mais de chance de serem alinhados a Trump do que a Kamala, “resultando em um público que era cerca de 4 pontos percentuais mais inclinado ao Partido Republicano do que todos os eleitores registrados nacionalmente”.

A pesquisa foi feita por meio de mensagem de texto com 605 eleitores registrados nos EUA que disseram ter assistido ao debate de 3ª feira (10.set). Os entrevistados foram recrutados antes do debate. A margem de erro da amostragem é de 5,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

