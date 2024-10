Fotos Públicas Ex-presidente Evo Morales é alvo de investigações





O ex-presidente da Bolívia , Evo Morales , está sendo investigado pelo suposto abuso sexual de uma menor de idade, ocorrido há oito anos, quando ainda estava no poder. Segundo o ministro da Justiça, César Siles , o caso teria resultado em um filho de Morales com a menor.

Morales , que tem rivalizado com o governo de seu antigo aliado, o presidente do país , Luis Arce , afirmou nesta quinta-feira (3) estar sendo perseguido e ameaçado, após uma ordem de prisão contra ele ser revogada.

O ministro da Justiça disse em entrevista coletiva que são vistos "com indignação delitos graves que se tentam deixar impunes: me refiro concretamente a uma menina, uma menina estuprada em seus 15, 16 anos”. Segundo ele, “desse estupro, foi gerada uma menina, e o pai reconhecido na certidão de nascimento é o senhor Evo Morales Ayma”.

Segundo Siles, “existe um processo aberto”, que está “em fase de investigação”.

Pedido de prisão

Morales está no meio de um escândalo que estourou na quarta-feira (2), quando a promotora Sandra Gutiérrez denunciou que foi afastada do cargo após pedir a prisão de Evo Morales, ligada a uma investigação por “tráfico de pessoas”, que incluía uma menor de idade.

A promotora, pertencente ao departamento de Tarija, revelou que havia iniciado uma investigação contra Morales a partir de uma denúncia que foi apresentada na semana anterior com base em um relatório policial de inteligência.

O pedido de prisão de Morales não foi detalhado. As investigações apontam que, em 2016, o então presidente se envolveu com uma menor de idade, com 15 anos na época, com quem teve uma filha.

Sem se referir à revelação da promotora, Evo se manifestou na rede social X: “Isso não me surpreende nem me preocupa. Todos os governos neoliberais, incluindo o atual, me ameaçaram, perseguiram, prenderam, tentaram me matar. Eu não tenho medo! Eles não vão me calar!", disse o ex-presidente.





Na quarta-feira, uma juíza de Santa Cruz acolheu um recurso dos advogados de Evo que deixou sem efeito a ordem de prisão, depois do qual a promotora disse ter sido destituída por ordem do procurador-geral, Juan Lanchipa.

Antigos aliados

Evo Morales comandou a Bolívia entre 2006 e 2019, e apoiou a vitória de seu sucessor, Luis Arce , que foi seu ministro da Economia por mais de uma década. Eles romperam relações, e hoje disputam a liderança do partido governista, o Movimento ao Socialismo, e a indicação para concorrer à Presidência em 2025.

