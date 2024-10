kaylabarnes/Instagram Casal quer viver quase o dobro da expectativa de vida média de um norte-americano, que atualmente é cerca de 76 anos.

O casal dos Estados Unidos , Kayla Barnes-Lentz , de 33 anos, e Warren Lentz , de 36, está determinado a desafiar as expectativas de longevidade, adotando uma rotina de vida extremamente disciplinada na tentativa de viver de forma saudável até os 150 anos .

Essa é quase o dobro da expectativa de vida média de um norte-americano, que atualmente vive cerca de 76 anos.

Kayla , especialista em biohacking (prática que combina tecnologia e biologia para desenvolver avanços científicos) e co-proprietária da clínica de longevidade “ LYV the Wellness Space ” em Cleveland , casou-se com Warren , da área de marketing, após nove meses de relacionamento.

Antes do casamento, porém, Warren passou por uma série de testes físicos rigorosos exigidos por Kayla , em um processo que ela descreve como “amor condicionado a um rigoroso exame médico”.

O dia a dia da longevidade

O casal começa o dia com a Terapia de Campo Eletromagnético Pulsado, utilizando um dispositivo clínico em casa para otimizar corpo e mente logo ao despertar. Em seguida, fazem exercícios ao ar livre, logo que o sol nasce, antes de tomarem um café da manhã orgânico e caseiro.



Ao longo do dia, a rotina inclui mais exposição ao sol e um mergulho em água fria, seguido por uma sessão em uma Câmara Hiperbárica de Oxigênio, que, segundo eles, ajuda a reparar danos celulares.

As refeições são sempre compostas por alimentos orgânicos e o jantar é servido pontualmente às 17h30. Para “desacelerar”, o casal termina o dia com uma caminhada leve pelo bairro, uma sauna a vapor e, por fim, vão para a cama às 21h.

Uma mamãe de 150 anos

Kayla também está focada na maternidade e afirma que vem "preparando seu corpo" para essa nova fase há anos. Quando tiver filhos, o casal planeja criar as crianças com uma vida sem telas e com muito contato com a natureza.

“Queremos que nossos filhos se conectem com o mundo ao ar livre, brinquem, se sujem e aprendam o valor dos alimentos bem cultivados”, disse Kayla.

O casal espera que essa rotina disciplinada e o foco na saúde os ajude a atingir seu objetivo de longevidade extrema, enquanto servem como exemplo de uma vida saudável para seus futuros filhos.

“Estou animada para ensiná-los a beleza e o poder dos alimentos bem cultivados e como isso pode fazê-los se sentirem incríveis. Queremos capacitá-los a fazer as escolhas certas e liderar pelo exemplo”, finaliza Kayla.



