IDF/Divulgação Jovem foi para a Jordânia e retornou para sua família no Iraque

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inflês) anunciaram, nesta quinta-feira (3), o resgate de Fawzia Amin Sido, de 21 anos, sequestrada quando tinha apenas 11. Segundo o comunicado, a jovem é de origem iraquiana e foi colocada em cativeiro por terroristas do Hamas .

A operação foi liderada pelo Coordenador de Atividades Governamentais nos Territórios ( GOGAT ), em colaboração a com embaixada dos Estados Unidos em Israel .

De acordo com com as IDF, Fawzia foi capturada quando tinha apenas 11 anos de idade pelo grupo extremista Estado Islâmico (ISIS, na sigla em inglês), que a vendeu para um terrorista do grupo Hamas, que a manteve em cativeiro na Faixa de Gaza .



O terrorista que manteve a jovem em cativeiro foi morto na operação. Na ocasião, Fawzia fugiu para um esconderijo dentro da Faixa de Gaza e foi encontrada na Travessia de Kerem Shalom.

O comunicado anunciou que a jovem foi para a Jordânia através da Travessia da Ponte Allenby e de lá retornou para sua família no Iraque.

Para as IDF, a operação mostrou uma evidência da conexão entre a organização terrorista Hamas e o ISIS, bem como uma prova adicional dos crimes contra a humanidade cometidos pelas organizações terroristas na Faixa de Gaza.

A nota garante que a organização israelense “continuará a agir para desmantelar a organização terrorista Hamas-ISIS” e não descarta atacar locais usados pelos grupos extremistas para libertar todos os reféns em cativeiro do Hamas.

As IDF ainda afirmam que “o Estado de Israel continuará a promover esforços humanitários em cooperação com a comunidade internacional” e que o país “está comprometido com o direito internacional”.



