AFP Edifício destruído em ataque das FDI em Younine, no Líbano





Israel lançou um novo ataque de mísseis em Beirute, no Líbano , durante a noite desta quarta-feira (2). Pelo menos oito pessoas ficaram feridas e cinco morreram, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

Os ataques em Israel foram na madrugada do Oriente Médio , e, de acordo com as Forças de Defesa israelenses têm intuito de derrubar o Hezbollah , grupo extremista.

As explosões aconteceram nos subúrbios ao sul de Beirute, capital, além do centro da cidade. Também ao sul, na fronteira, o exército de Israel montou uma frente de batalha.

Esse foi mais um de diversos ataques aéreos de Israel. Ao todo, apenas na quarta, 46 pessoas morreram e outras 86 estão feridas. Os dados são do governo do Líbano. Há informações, a inda, que houve mais de 1 mil mortos e 6 mil feridos em poucos dias, vítimas de ataques israelenses.

Israel também comunicou que oito soldados do próprio exército morreram.

Líbano e Hezboolah

O representante do Líbano na ONU negou que os ataques de Israel ao país sejam para acertar especificamente o Hezbollah . Disse, ainda, que desabrigaram milhares de família e pediu por ajuda humanitária urgente.

António Guterres , secretário-geral das Nações Unidas, disse que a soberania do Líbano deve ser respeitada. O Hezbollah não é um grupo do Estado.