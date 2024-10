Reprodução Jato russo e jato americano lado a lado

Na última segunda-feira (30), a Força Aérea dos Estados Unidos tornou público um vídeo que mostra uma manobra considerada arriscada por um caça russo nas proximidades do Alasca, ocorrida durante uma interceptação realizada na semana anterior.

As interceptações de aeronaves russas no espaço aéreo internacional próximo ao Alasca são práticas comuns para os EUA, que geralmente garantem que essas operações são conduzidas de forma segura e profissional. Contudo, autoridades afirmaram que, neste caso específico, o comportamento do caça russo foi preocupante.

O general Gregory Guillot, responsável pelas forças aéreas dos EUA na América do Norte, classificou a ação do Su-35 russo como "insegura e antiprofissional", ressaltando que esse tipo de conduta não condiz com o que se espera de uma força aérea de padrão elevado. O vídeo, divulgado pelo Serviço de Distribuição do Exército dos EUA (DVIDS), mostra a cabine do piloto americano em uma situação tensa, quando o caça russo atravessa rapidamente entre as aeronaves, exigindo uma reação imediata do piloto.

A embaixada russa em Washington ainda não comentou o incidente. O Comando de Defesa Aeroespacial dos EUA (NORAD) havia informado em 23 de setembro sobre a detecção e rastreamento de quatro aeronaves militares russas na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca, enfatizando que esse tipo de atividade é frequente e, em geral, não é considerado uma ameaça.

Uma zona de identificação de defesa aérea é uma área no espaço aéreo internacional onde aeronaves que se aproximam devem se identificar antes de entrar em território soberano.

