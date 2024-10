John Falchetto A tempestade Helena deixou um rastro de danos em pelo menos cinco estados dos EUA

A quantidade de vítimas provocadas pela passagem do furacão Helene nos Estados Unidos subiu nesta terça-feira (1º) para ao menos 133.

De acordo com as autoridades locais, os mortos foram registrados em seis estados diferentes, enquanto o número de óbitos poderá aumentar nas próximas horas.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

No momento, o Helene é o terceiro furacão mais devastador dos últimos 50 anos, atrás apenas do Katrina em 2015 (1.833 vítimas) e do Ian em 2022 (150 mortes).

A Casa Branca alertou que a quantidade de mortes causada pelo fenômeno poderá chegar até 600.

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial, Kamala Harris, afirmou hoje que o governo de Joe Biden fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar as pessoas afetadas pelo furacão.

"Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar as comunidades afetadas. A devastação causada pelo Helene é imensa", afirmou.

Biden, atual mandatário do país, analisou que "não há dúvidas" de que a devastação provocada pelo furacão acontecem em razão das mudanças climáticas. O presidente também acusou o republicano Donald Trump de "mentir" sobre a falta de ação do governo em relação ao caso.

"Não sei por que ele faz isso e isso me deixa com raiva, não porque ele me ataca, mas por causa do que ele diz às pessoas", comentou o democrata.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.