AFP Edifício destruído em ataque das FDI em Younine, no Líbano

O Líbano voltou a ser alvo de bombardeios israelenses nesta sexta-feira (27) e já contabiliza mais de 700 mortos em uma semana de ataques contra o grupo xiita Hezbollah , aliado do Hamas na guerra na Faixa de Gaza.

De acordo com o ministro da Saúde libanês, Firass Abiad, pelo menos 25 pessoas foram assassinadas por bombas de Israel apenas nesta sexta, enquanto a comunidade internacional tenta pressionar por um cessar-fogo na região.

"Atingimos o Hezbollah muito duramente, e aumentaremos esse esforço", prometeu o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, ignorando os apelos por uma trégua.

Os ataques contra o grupo xiita já forçaram a evacuação de cerca de 100 mil pessoas, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) aponta que mais de 30 mil indivíduos atravessaram a fronteira entre Líbano e Síria somente nos últimos três dias.

Enquanto isso, o mundo vive a expectativa pelo discurso do premiê de Israel , Benjamin Netanyahu, na Assembleia-Geral da ONU, palco nos últimos dias de apelos de líderes por um cessar-fogo tanto no Líbano quanto na Faixa de Gaza, onde mais de 41 mil pessoas já morreram na guerra contra o Hamas.

