Bolsonaro teme vitória de Marçal contra Nunes em São Paulo





Jair Bolsonaro tem expressado uma crescente preocupação com a possibilidade de Pablo Marçal (PRTB) vencer a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2024, apesar de seu apoio oficial à reeleição de Ricardo Nunes (MDB) . O ex-presidente, segundo relatos de aliados, tem desconfiado fortemente das pesquisas de intenção de voto , que mostram Nunes tecnicamente empatado com Guilherme Boulos (PSol) , mas com Marçal ganhando força na disputa. A informação é do site 'Metrópoles'.

Nos bastidores, Bolsonaro tem reiterado sua falta de confiança nos levantamentos e vê com receio o cenário em que Nunes, seu candidato oficial, perca espaço para Marçal, terceiro colocado nas pesquisas. Esse temor tem levado o ex-presidente a agir com cautela em relação às polêmicas envolvendo o candidato do PRTB, adotando uma postura mais discreta diante dos episódios polêmicos que marcaram a campanha de Marçal.

Um exemplo claro dessa cautela foi a falta de comentários de Bolsonaro sobre o incidente em que um assessor de Marçal agrediu o marqueteiro Duda Lima , que trabalha para Nunes e que já atuou na campanha do próprio ex-presidente em 2022. Mesmo quando o apresentador J osé Luiz Datena atacou Marçal com uma cadeira , Bolsonaro, embora tenha gravado um vídeo condenando a agressão, evitou mencionar diretamente o nome do ex-coach.

Apesar de seu apoio oficial a Nunes, Bolsonaro já sinalizou que, caso Marçal vá para o segundo turno contra Boulos, estaria disposto a mudar de lado e apoiar o candidato do PRTB.