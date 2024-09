Jalaa MAREY Bombardeiros israelense no sul do Líbano





O comandante da Força Aérea de Israel , Tomer Bar , anunciou nesta quinta-feira (26) que os preparativos estão em andamento para uma possível incursão terrestre no Líbano , em coordenação com o Exército, visando confrontar o Hezbollah . Segundo Bar, embora as tropas estejam prontas, a decisão de avançar depende de uma ordem superior.

“Nós já estamos organizados, trabalhando lado a lado com o Comando do Norte para a possibilidade de uma operação terrestre. Mas se isso acontecer ou não, não é nossa escolha", afirmou Bar.

Ele também destacou que enfraquecer o Hezbollah é uma das prioridades estratégicas no momento, e que Israel tem como alvo principal interromper o fluxo de armas enviadas pelo Irã ao grupo libanês.

“O futuro do [líder do Hezbollah] Hassan Nasrallah e sua capacidade de recuperação após os recentes confrontos dependem do que o Irã pode continuar fornecendo", finalizou o comandante.