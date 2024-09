Patricia de Melo Moreira/AFP Fogo atinge a região de Albergaria-a-Velha, em Portugal





Um brasileiro de 28 anos morreu carbonizado em um incêndio florestal na região do Sobreiro, em Albergaria-a-Velha , Portugal . De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR) , o corpo do homem, cujo nome não ainda não foi divulgado, foi encontrado carbonizado. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (16).

A GNR disse que o brasileiro era funcionário de uma empresa que atua no ramo de exploração florestal. Ele teria ido, junto de outros funcionários, tentar recuperar equipamentos na área atingida pelo fogo. Relatos dizem que o brasileiro acabou cercado pelas chamas.

A polícia vai investigar o caso assim que o Instituto Médico Legal (IML) emitir um laudo oficial. A família da vítima será contatada.

Incêndios em Portugal

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, agradeceu a ajuda oferecida pela Comissão Europeia para tentar conter a onda de incêndios no país. Os Estados Unidos também devem ceder apoio.





O fogo alastrou-se por todo o município de Albergaria-a-Velha. Segundo a emissora RTP, não há nenhum bairro ou vilarejo do município que esteja livre do incêndio. Pela primeira vez, o fogo chegou ao centro da cidade.

Os habitantes, diante da alta demanda para apagar focos de incêndios, tentam combater o fogo pelos próprios meios, usando mangueiras e baldes para impedir a destruição das casas. O fogo também vitimiza os bombeiros. Segundo informações, quatro deles estavam queimados, três em estado grave.

