Divulgação Roberto Cardassi foi detido em Braga

A Polícia Judiciária (PJ) de Portugal deteve o empresário brasileiro Roberto Cardassi, em Braga. Ele é suspeito de dar golpe de R$ 160 milhões e procurado por lavagem de dinheiro.

Cardassi lidera a BlueBenx, uma empresa estabelecida em 2017, que lançou sua própria moeda digital e prometeu lucros de até 66% para investidores.

Após alegar ser vítima de um ataque cibernético, a empresa suspendeu os saques dos investidores sem fornecer muitos detalhes adicionais.

Aproximadamente R$ 160 milhões desapareceram da BlueBenx, e desde então Cardassi desapareceu do Brasil, alegando ter recebido ameaças de morte, conforme relatado pelo "Portal do Bitcoin".

De acordo com a polícia de Portugal, o golpe aconteceu em 2022 em São Paulo. E, agora, as autoridades do Brasil expediram um mandado de busca internacional, que possibilitou a prisão.

A PJ colaborou com os órgãos do Brasil e informou que Cardassi “participou ativamente na promoção e gestão dos produtos financeiros, atraindo investidores com promessas de elevados rendimentos e liquidez imediata”.

Cardassi “lançou a sua própria moeda digital, iniciando negociações com várias bolsas. Alegando um ataque de hackers, a empresa enviou e-mails aos clientes informando a suspensão dos pagamentos, não tendo estes conseguido recuperar os montantes investidos”, segundo a PJ.

O empresário agora pode ser condenado a 10 anos de prisão. Ele foi levado ao Tribunal de Guimarães, que requisitou a presença dele a cada três semanas em uma delegacia enquanto aguarda a conclusão do processo de extradição para o Brasil.

