Guarda Costeira Marinha dos EUA Submarino Titan no fundo do oceano após implosão





Uma nova imagem revelada nesta segunda-feira (16), durante as audiências sobre a tragédia do submarino Titan , trouxe à tona parte da cauda do veículo, encontrada no fundo do mar após a implosão que tirou a vida dos cinco passageiros a bordo. As audiências, conduzidas pela Guarda Costeira dos Estados Unidos , têm como objetivo investigar o incidente que ocorreu durante uma expedição aos destroços do Titanic em junho do ano passado. O inquérito ainda está em andamento, sem previsão de conclusão.

A cauda foi localizada no dia 22 de junho de 2023, quatro dias depois do desaparecimento do submarino, por um veículo operado remotamente (ROV) Pelagic Research Services 6000, que fazia buscas na região do incidente. A descoberta dos destroços ajudou a confirmar a morte de todos os ocupantes. "Aos 10h50 (horário local), o ROV encontrou o cone de cauda traseiro e outros pedaços do Titan no fundo do mar, levando à conclusão da perda catastrófica do submersível", detalha o relatório da investigação.

O Titan, de propriedade da OceanGate , submergiu no dia 18 de junho de 2023 com cinco pessoas a bordo, incluindo Richard Stockton Rush III, diretor-executivo da empresa, além de um copiloto e três bilionários. O veículo implodiu a cerca de 3.350 metros de profundidade devido à imensa pressão da água, causando a morte imediata de todos os tripulantes.

Previstas para se estender até a próxima semana, as audiências fazem parte do esforço da Guarda Costeira para trazer respostas conclusivas sobre as causas do acidente. O relatório final incluirá uma série de recomendações que serão enviadas ao governo dos EUA, visando prevenir tragédias semelhantes no futuro.