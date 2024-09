MARCOS PIN - 18.jan.2024/AFP Complexo prisional em Guayaquil, Equador

Na quinta-feira (12), Maria Daniela Icaza, diretora do Centro de Privação de Liberdade nº1 de Guayas, conhecido como Penitenciária do Litoral, foi morta em um ataque armado em Guayaquil, Equador. A Reuters informou, com base em um comunicado da agência penitenciária equatoriana, que outra pessoa também ficou ferida no ataque.

A polícia local confirmou que Icaza estava no banco do passageiro de um carro quando foi atingida por disparos. Outra pessoa no veículo também ficou ferida, mas o estado de saúde do motorista não foi divulgado.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Icaza atuava na penitenciária desde 2017 e já havia ocupado a posição de auxiliar administrativa no mesmo centro. O ataque ocorreu em uma rua próxima ao complexo penitenciário.

O assassinato de Icaza ocorre em meio à escalada de violência contra autoridades no Equador. No dia 3 deste mês, Álex Guevara, diretor do Centro de Reabilitação Social Sucumbíos, foi morto a tiros em Lago Agrio.

Investigação

A polícia iniciou uma investigação para identificar os responsáveis pelo ataque. O Serviço Nacional de Atenção Integral a Adultos Privados de Liberdade e Adolescentes (SNAI) declarou que está coordenando com a Polícia Nacional para esclarecer o caso e garantir a segurança dos funcionários.

O Ministério Público também anunciou a abertura de uma investigação para apurar o assassinato. Equipes de criminalística foram deslocadas ao local para a remoção do corpo e coleta de provas balísticas, com o objetivo de avançar nas investigações e identificar os responsáveis pelo crime.



Este incidente segue o assassinato de outro diretor de centro de reabilitação, Álex Guevara, ocorrido no início do mês em Lago Agrio.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.