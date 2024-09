Reprodução/TikTok Momento em que Gracie toma o "shot de furacão"





Uma estudante universitária dos EUA ficou inconsciente depois de tomar um “shot de furacão”, oferecido por uma bartender. A “brincadeira” consiste em beber meio litro de bebida alcoólica, seguido de um jato de água e de um tapa, os dois no rosto.

TikToker, a jovem chamada Gracie realizou o experimento em um bar com amigos, e se arrependeu imediatamente. Após o tapa — última etapa do “shot” —, ela caiu inconsciente por ser atingida com muita força pela bartender.

Viralizou

O acidente, que foi filmado, foi assistido por milhões de pessoas no TikTok , que ficaram preocupados com o estado de saúde de Gracie; muitos pediram uma atualização. A jovem postou um vídeo de acompanhamento onde explicou que nunca tinha tomado o shot antes, mas que "parecia divertido".

A bartender chegou a perguntar se Gracie queria receber o tapa com tanta força quanto os homens que tomaram a mesma dose. Embora ela tenha aprovado, a TikToker disse que não tinha ideia de que seria o suficiente para deixá-la inconsciente.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Ela continuou explicando que, após recuperar a consciência, sentiu-se horrível pela funcionária que a atingiu. “Meu amigo e a garçonete me seguraram enquanto estava inconsciente. E eu fiquei desmaiada por cerca de um minuto”, contou.

A estudante ainda disse que quando recuperou a consciência, viu que a bartender parecia horrorizada e se sentindo mal. “Mas ela foi tão doce, ela foi tão prestativa”, disse.





Gracie acrescentou que seu lábio começou a sangrar por ter sido cortado por um dente, mas que “está cicatrizando muito bem”.

A jovem se responsabilizou pelo acidente

A estudante também detalhou como assume total responsabilidade pelo que aconteceu. “Não estou processando o bar, porque eu que pedi para eles fazerem isso. A bartender não me bateu por maldade, ela me bateu porque eu disse para bater”, afirmou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .