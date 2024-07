Vano Shmalov/AFP Jovens da Geórgia descobrem que são irmãs gêmeas através do TikTok

A estudante de psicologia Elene Deisadze descobriu que tinha uma irmã gêmea por causa do TikTok . Em 2022, quando tinha apenas 17 anos, a jovem estava vendo vídeos na rede social quando encontrou uma moça muito parecida com ela, chamada Anna Panchulidze . Em um primeiro momento, ambas ficaram amigas, mas não desconfiaram de que poderiam ser da mesma família.

No ano seguinte, quando completaram 18 anos, Elene e Anna descobriram que foram adotadas, na mesma data, logo após o aniversário das duas. Por causa da coincidência, as duas adolescentes decidiram fazer um teste de DNA, que comprovou que elas são irmãs gêmeas.

O caso aconteceu na Geórgia, país europeu que sofre com um forte esquema de tráfico de crianças. Normalmente, o crime acontecia em hospitais, que afirmavam às mães que seus bebês haviam morrido no parto. As crianças, porém, eram levadas para outros lugares e tinham suas certidões de nascimento falsificadas.

Responsável por investigar o caso, a jornalista Tamuna Museridze disse ao jornal britânico Daily Mail que, na Geórgia, aproximadamente 20 mil bebês foram roubados e vendidos a outras famílias entre os anos de 1950 e 2006.

A suspeita é que o esquema era realizado por uma rede que envolvia maternidades, berçários e agências de adoção.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.