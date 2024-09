Sergei Chuzavkov O presidente ucraniano negou proposta de paz do Brasil e da China





Em entrevista para o portal Metrópoles feita nesta quarta-feira (11), o presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky , voltou a criticar a postura do governo brasileiro diante da guerra no Leste Europeu . Segundo ele, o Brasil é “pró-Rússia”. Zelensky diz esperar um posicionamento mais enérgico de Lula, e não apenas uma “pacificação política”.

Zelensky afirmou que uma proposta de paz vinda do Brasil e China para o fim da guerra na Ucrânia é “destrutiva” e serve apenas como uma “declaração política”.

“Não nos perguntaram nada, e a Rússia aparece e diz que apoia a proposta do Brasil e da China. Nós não somos tolos. Para que serve esse teatro? Ou seja, vocês falaram com a Rússia sobre uma iniciativa, apresentaram esta iniciativa e disseram: ‘essa é a nossa proposta’. Bem, definitivamente não se trata de justiça, não se trata de valores. Definitivamente é uma falta de respeito à Ucrânia. Não somos tolos”, pontuou Zelensky.

Contato com Lula

O presidente ucraniano afirmou ter tido “uma boa conversa com o presidente Lula e achei que ele me entendia. Fiquei grato por conhecê-lo, e eu fui muito aberto, absolutamente aberto. Achei que veria em sua experiência uma compreensão do que está acontecendo, e não apenas uma pacificação política.”

De acordo com Volodymyr Zelensky, os esforços brasileiros de tentar encontrar uma solução pacífica para a guerra são inúteis, já que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não dá sinais de que pretende dar um fim ao conflito.

Em trecho final da entrevista para o Metrópoles, o líder ucraniano disse que entrou em contato com o Brasil e a China. “Eu disse a Lula e ao lado chinês: ‘vamos sentar juntos, vamos conversar’. Vocês não são nossos inimigos. Por que você de repente decidiu que deveria ficar ao lado da Rússia? Ou estar em algum lugar no meio? Qual é esse ponto de vista? No meio do quê? Não estamos lutando no meio. Não estamos lutando na fronteira. Estamos lutando nas nossas terras. Devemos parar os russos”, afirmou.

A crítica de Zelensky contra Lula se soma a outros episódios de rusgas diplomáticas entre Kiev e Brasília. Desde o início do governo Lula, o Brasil tem mantido postura de neutralidade em relação à guerra.





Conflito de ideias

O presidente brasileiro defende que negociações de paz envolvam os dois países em conflito. Já a Ucrânia enxerga a neutralidade do governo brasileiro como cumplicidade com as ações da Rússia, que invadiu o território ucraniano em 24 de fevereiro de 2022.

