AFP "Nossos amigos estão interessados em resolver", disse Putin





O presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocou o Brasil entre os possíveis mediadores para resolver o conflito com a Ucrânia, que se arrasta há mais de dois anos e meio.

"Respeitamos nossos amigos e parceiros, que estão sinceramente interessados em resolver todas as questões relativas a esse conflito", disse o líder do Kremlin durante um fórum econômico em Vladivostok.

"Principalmente a China, o Brasil e a Índia", acrescentou Putin, garantindo que está em "contato constante com os colegas" sobre a guerra.

A declaração chega a pouco mais de um mês da cúpula dos Brics em Kazan, na Rússia, entre 22 e 24 de outubro, quando o presidente espera receber os líderes das principais potências emergentes do mundo, em uma tentativa de combater a narrativa de isolamento de Moscou por conta da invasão à Ucrânia.





"Não tenho dúvidas de que esses líderes estão fazendo esforços sinceros para navegar nesse processo complicado, que começou com o golpe na Ucrânia em 2014", salientou Putin, em referência à destituição do presidente pró-Rússia Viktor Yanukovich após uma onda de manifestações em Kiev.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.