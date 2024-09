Brendan Smialowski Fotomontagem de Kamala Harris e Donald Trump criada em 22 de julho de 2024

Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, se encontrarão pessoalmente pela primeira vez como candidatos à Presidência dos EUA em um debate nesta terça-feira (10), às 21h locais. O evento, que ocorrerá nos estúdios da rede de TV americana ABC News na Filadélfia, marca o segundo debate de TV da campanha eleitoral de 2024 e deve influenciar diretamente as pesquisas eleitorais.

Uma pesquisa publicada neste domingo (8) pelo New York Times/Siena College mostra que os candidatos continuam empatados. De acordo com a sondagem, o republicano Trump tem 48% dos votos, enquanto a democrata Harris possui 47%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Este resultado é praticamente idêntico ao encontrado em uma pesquisa realizada no fim de julho, após a desistência do presidente Joe Biden de buscar a reeleição.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Entenda porque o debate é crucial

A expectativa para o embate é alta, já que o primeiro resultou na retirada da candidatura à reeleição do presidente Joe Biden , fazendo com que alguns analistas políticos considerem esta temporada eleitoral a mais impactada pelos debates desde o pleito de 1960.

O debate de 1960, entre John F. Kennedy e Richard Nixon, é um marco na história dos debates políticos televisivos, porque Kennedy, com sua aparência jovem e bem preparada, contrastou com Nixon, que estava visivelmente gripado e com uma aparência menos cuidada.

Nixon mais tarde reconheceu que seu despreparo para o debate televisivo foi um erro significativo. "Por Deus, eu não entendi direito (o que estava em jogo) em 1960. Eu odiava fazer programas de televisão. E eu estava totalmente errado”, afirmou anos depois.

Apesar do histórico de debates não influenciar drasticamente a conquista de novos votos, a campanha de Harris aposta fortemente no confronto. A agenda de Harris foi encurtada devido ao tempo "perdido" com a campanha para Biden, por isso, o debate oferece a primeira oportunidade para ela se apresentar e formular sua mensagem aos EUA.

Harris, conhecida por sua trajetória como procuradora, tem adotado o bordão “Diga na minha cara” para desafiar Trump a participar de todos os debates agendados. Em contraste, Trump, um debatedor experiente, já se preparou para usar aspectos da administração de Harris como vice-presidente contra ela, como a inflação e a crise migratória.

Experiência

Harris enfrentará Trump, que já debateu seis vezes e possui uma vasta experiência. A candidata democrata terá que demonstrar controle e evitar parecer agressiva, especialmente ao checar os fatos e responder às críticas. Trump, por sua vez, precisa atualizar sua estratégia e lidar com questionamentos sobre sua saúde e clareza mental, após eventos recentes em que sua capacidade de comunicação foi criticada.

Durante o último debate, Trump fez uma série de afirmações falsas, incluindo críticas ao déficit e alegações sobre Biden estar por trás de condenações criminais. Harris terá a tarefa de desmentir essas afirmações, enquanto Trump deve adaptar sua mensagem para um novo oponente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.