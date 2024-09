Brendan Smialowski Fotomontagem de Kamala Harris e Donald Trump criada em 22 de julho de 2024

Uma pesquisa publicada neste domingo (8) pelo New York Times/Siena College mostra que os candidatos Donald Trump e Kamala Harris continuam empatados em uma semana crucial para as eleições americanas de novembro. De acordo com a sondagem, o republicano Trump tem 48% dos votos, enquanto a democrata Harris possui 47%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Este resultado é praticamente idêntico ao encontrado em uma pesquisa realizada no fim de julho, após a desistência do presidente Joe Biden de buscar a reeleição.



Os resultados da pesquisa estão alinhados com as sondagens nos sete estados-pêndulo que determinarão o resultado das eleições presidenciais. Nessas regiões, Kamala Harris aparece empatada com Donald Trump ou mantém uma pequena vantagem, conforme as médias de pesquisa do New York Times. Essas sondagens refletem uma disputa extremamente acirrada.



Os dois candidatos participarão na próxima terça-feira do primeiro — e possivelmente único — debate da eleição, que ocorrerá em Filadélfia, Pensilvânia, um dos sete estados decisivos. Kamala Harris chegou a Pittsburgh, na Pensilvânia, na quinta-feira para se preparar para o debate, enquanto Donald Trump intensificou suas aparições públicas recentemente. O debate de 90 minutos será transmitido pelo canal ABC a partir das 21h (22h de Brasília). Até o momento, não há outros debates agendados até as eleições de 5 de novembro.



A pesquisa revela que 28% dos prováveis eleitores afirmam precisar saber mais sobre Kamala Harris, enquanto apenas 9% disseram que ainda precisam conhecer as propostas de Donald Trump. Comparados aos 5% dos eleitores que estão indecisos ou não inclinados para nenhum dos candidatos, os dados sugerem um eleitorado que pode ser mais fluido do que aparenta.



Alguns eleitores que consideram votar em Kamala Harris indicaram que esperam mais informações sobre suas políticas antes de tomar uma decisão final. Dawn Conley, uma empresária de 48 anos de Knoxville, Tennessee, expressou dúvidas sobre os planos de Harris, o que está influenciando sua decisão de votar em Trump.



"Não sei quais são os planos de Kamala" disse ao New York Times. "É meio difícil tomar uma decisão quando você não sabe qual será a plataforma do outro partido."



A vice-presidente Kamala Harris, a primeira mulher, negra e de origem asiática a ocupar o cargo, enfrentará o desafio de combater a percepção sexista que pode rotulá-la como “estridente” se se afirmar demais, segundo a professora Rebecca Gill.

Mark Feldstein, analista de mídia da Universidade de Maryland, observou que os riscos são maiores para Kamala Harris em comparação com Donald Trump, já que o ex-presidente é amplamente conhecido, enquanto Harris ainda precisa se apresentar para a maioria dos eleitores. Ela pode se beneficiar de sua experiência como ex-promotora, especialmente ao enfrentar um ex-presidente condenado por acusações criminais, aplicando uma abordagem que combine firmeza com imparcialidade.



"Os riscos são maiores para Kamala do que para Trump porque ele já é muito conhecido, enquanto ela ainda precisa explicar quem é para a maioria das pessoas", afirmou à AFP Mark Feldstein, analista de mídia da Universidade de Maryland.

