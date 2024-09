Reprodução Edmundo González disputou o cargo de presidente da Venezuela





Após a Justiça da Venezuela emitir um mandado de prisão contra Edmundo González , candidato da oposição venezuelana, ele fez uma publicação de um comunicado pela Plataforma Unitária Democrática da Venezuela pedindo novamente a divulgação das atas da eleição presidencial.

A disputa entre Edmundo e Nicolás Maduro ocorreu em 28 de julho. A oposição acusa a situação de fraude nas eleições e que há perseguição política contra González.

A plataforma também criticou a falta de transparência do CNE (Conselho Nacional Eleitoral) na divulgação dos resultados da eleição, embora tenha declarado a vitória do presidente Nicolás Maduro.





Comunicado da oposição

No comunicado, a Plataforma Unitária expressou sua condenação à perseguição política contra González e destacou a ausência de transparência por parte do CNE.

“O país exige as atas de apuração, não mandados de prisão. Da Plataforma Unitária expressamos nossa contundente condenação ao aprofundamento da perseguição política contra Edmundo González”, diz parte do texto.

“Os venezuelanos e o mundo olham com indignação para um regime que não foi capaz de publicar dentro do estabelecido tempo legal nem sequer um registro que sustente o resultado fraudulento anunciado pelo CNE, mas que é capaz de construir em minutos um mandado de detenção contra o vencedor das eleições presidenciais”, conclui.

