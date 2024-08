Reprodução / Twitter María Corina encabeça manifestações na Venezuela





Em uma entrevista ao jornal O Globo, a líder opositora venezuelana María Corina Machado afirmou que pode entregar as atas das eleições ao Brasil. "Podemos entregar as atas eleitorais ao governo do Brasil, e a qualquer outro governo do mundo que quiser constatar a validade do que temos", disse ela. De acordo com as atas da oposição, Edmundo González é o presidente eleito na Venezuela , e não Nicolás Maduro.

"Temos as atas físicas, que obviamente estão protegidas. São documentos oficiais, originais, impressos pelas máquinas do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), e com assinaturas das testemunhas, membros de mesa e trabalhadores do CNE. Temos 83,5% das atas, e temos essas atas porque funcionários do CNE acompanharam nossa luta", afirmou María Corina.

Durante a entrevista, ela ainda pediu para a comunidade internacional "obrigar o regime [de Maduro] a entregar suas atas". Segundo o CNE, Maduro venceu as eleições com mais de 51% dos votos.

"Essas atas seriam a prova da fraude, as nossas são a prova da vitória de Edmundo. O CNE tinha 48 horas, e os prazos venceram. Recorreram ao Tribunal Superior de Justiça e a uma sala eleitoral que não têm competência. O que estão fazendo é inconstitucional. A responsabilidade é do CNE", alega a líder da oposição.

Ela ainda falou como o Brasil poder ter papel importante para acabar com o conflito e disse que seu grupo pode comprovar que houve manipulação na corrida eleitoral.



"Reconheço o esforço [do Brasil] e acho que é necessário que exista um espaço de mediação entre as partes para que a solução do conflito seja pacífica, e o mais rapidamente possível. O mundo inteiro sabe o que aconteceu em 28 de julho, houve uma vitória monumental das forças democráticas. Existe um genuíno desejo de mudança, porque Edmundo ganhou em todos os estados do país", declarou.

"Ganhou em municípios nos quais o chavismo venceu nos últimos 25 anos, e desta vez nós ganhamos por ampla diferença. Tivemos uma organização da cidadania sem precedentes em nossa História. Graças a essa organização, temos provas irrefutáveis da vitória de Edmundo González, que estão disponíveis para o mundo inteiro. Maduro perdeu total legitimidade, e o mundo sabe disso. Para conter a repressão, a violência, e buscar um entendimento entre as partes, uma mediação e uma negociação são convenientes", completou.

Machado criticou o governo Maduro e alegou que a divulgação das atas pela pressão internacional revelaria a fraude. "Se o regime entregar agora as atas, por pressão internacional, entregará as provas da fraude. Serão atas falsificadas. Quem está contra a parede é Maduro, e ele se sustenta graças a um grupo reduzido de militares, é o que lhe resta. Essa cúpula militar está pressionando seus militares e também o Judiciário. Mas muitos estão resistindo”, acrescentou.





"Quero aproveitar para dizer que oferecemos a universidades do Brasil, institutos especializados, especialistas em temas eleitorais toda a informação que temos, inclusive contato com nossos técnicos e especialistas. É importante todas as vozes independentes, com credibilidade, que querem evitar uma escalada de um conflito violento da Venezuela, possam se envolver e contribuir para que a verdade prevaleça. E vai prevalecer. Não vamos desistir até que seja respeitada a soberania popular. A violência é provocada por Maduro. Hoje estamos unidos pela verdade inclusive com setores do chavismo, que não apoiaram a campanha de Edmundo", pontuou.

