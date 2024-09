Reprodução Explosões parecem fazer parte de vídeo para promoção do influencer

Jacky Jhaj, influenciador britânico de 38 anos, foi acusado de explodir e destruir três veículos em uma rua em Londres, Inglaterra.

A explosão, aparentemente, não foi totalmente planejada e aconteceu em um set de filmagens próximo a uma casa de show.

Em primeiro plano, o influenciador aparece em vídeos completamente nu e fumando um cigarro. De acordo com o Daily Mail, ele filmava um projeto chamado “Dover.”

Clipe radical

Ao fundo, a ideia era que Jacky começasse a cena escrevendo em uma máquina de escrever, diversos jornais amassados em volta.

Então, ele jogaria cigarros acesos em um carro, que explodiria. Ele chegou a usar pólvora na cena.

Um dos automóveis que pegou fogo foi uma viatura. O teto do carro saiu voando, levantou mais de 15 metros e caiu do outro lado do rio da Arena O2, em Greenwich. Uma van da polícia também explodiu

Outro automóvel que explodiu foi um caminhão da BBC, que negou envolvimento com o ocorrido.

“Agora, achamos que isso foi um grande xingamento para BBC, a polícia e os jornais por expor as ofensas pelas quais ele foi condenado.,” disse uma fonte confidencial ao MailOnline.

Jackye é um criminoso sexual condenado. Em 2016, foi preso por ter relacionamentos sexuais com duas meninas de quinze anos.

Veja o vídeo:

