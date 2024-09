Reprodução / @10NewsFirstQLD/X Parque australiano é mistura de zoológico com parque de diversões

Uma domadora de animais ficou com machucados sérios após sofrer ataques no Dreamworld, parque de diversões australiano.

A mulher de 47 anos foi atacada por um tigre em “instância rara” enquanto trabalhava e acabou mordida, explicou o diretor do serviço de ambulâncias local, Justin Payne.

O acidente foi em um parque em Queensland’s Gold Coast, que além de brinquedos têm uma área de exposição de animais.

O ataque ocorreu cerca de 9h, uma hora antes do parque abrir, e o socorro foi imediatamente chamado para o local.





“A paciente obviamente recebeu lacerações sérias e marcas de incisão do animal. Ela estava bem pálida e se sentindo mal, mas no geral, estava bem.” A mulher foi levada ao Hospital Gold Coast University em estado estável.

O médico disse: “Ela é uma das mais experientes e mais sênior (cuidadora de animais) do Dreamworld.

O parque descreveu o ataque como “raro e isolado” e instaurou uma investigação, e lançou nota: “O foco imediato é no apoio ao membro do time.”

O parque tem quase três décadas de existência e recebe mais de 2 milhões de visitantes diariamente. Tem mais de um tipo de tigre e diversos brinquedos.

