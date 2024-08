AFP Aproximação do tufão já havia causado temporais que vitimaram três pessoas

Mais de 5 milhões de japoneses receberam ordens de deixarem suas casas devido à passagem do Tufão Shanshan pelo sudoeste do Japão nesta quinta-feira (29). O fenômeno causou o corte de energia em mais de 250 mil residências e deixou três mortos, segundo informações da AFP.

O aviso de evacuação foi direcionado, sobretudo, aos habitantes de Kyushu , mas também em algumas áreas centrais do país asiático, atingidas por fortes chuvas que provocaram um deslizamento de terra na quarta-feira (28).

A agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu o alerta mais elevado para ventos, chuvas fortes e ondas gigantes. Autoridades afirmam que o tufão Shanshan deve ser um dos mais fortes da década, com rajadas de até 252 km/h.

Segundo a JMA, a tempestade deve pairar em Kyushu nos próximos dias e, depois, se aproximar das regiões central e oriental, incluindo a capital Tóquio, por volta do fim de semana.

