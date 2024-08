Reprodução / Redes Sociais Menino quebrou vaso dos tempos de Rei Davi, mas museu resolveu não mover ação

Um menino de quatro anos quebrou um vaso raro da idade do bronze durante uma visita ao Museu Hecht, da faculdade de Haifa, em Israel. Mesmo assim, a família foi convidada a voltar para um tour especial no museu.

O incidente aconteceu na sexta, 25. O menino, curioso, segurou no vaso e tentou olhar dentro. O objeto caiu e se despedaçou. O pai dele, Alex, disse a BBC que ficou “em choque” quando viu o que houve. “Não foi meu filho que fez isso!”, brincou ele.

O vaso era uma jarra Caananite de 3,5 mil anos de idade. Especialistas estimam que era usada para armazenar e transportar mercadorias, principalmente vinho e azeite. O vaso data “dos dias do Rei Davi e do Rei Salomão,” disse o museu em nota.





Museu acessível

O museu explicou que têm o objetivo de fazer as artes do local acessíveis, e por isso “coloca uma ênfase especial em tornar itens arqueológicos acessíveis ao público”, então os itens são “dispostos sem barreiras ou por trás de vidros.”

O vaso em questão estava há décadas na entrada do museu sem incidentes. O objeto será restaurado por profissionais e voltará para o mesmo lugar, garantem os organizadores. Consideraram o incidente “raro.”

A instituição não vai mover nenhuma ação legal devido a ser um “dano acidental causado por uma criança em visita ao museu”, e diferente de “momentos nos quais os itens em display foram intencionalmente arruinados”, casos bem sérios:

“Existem momentos que os itens a mostra são intencionalmente estragados, e esses casos são tratados com grande seriedade, incluindo envolvimento da polícia,” disse o administrador do museu à NBC. “Não foi o caso, não foi a mesma situação.”

