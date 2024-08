Reprodução Diplomatas da Argélia e do Marrocos brigam

Diplomatas da Argélia e do Marrocos brigaram durante a Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (Ticad), no Japão, por conta do nome dos seus respectivos países. Segundo a imprensa local, a pauta era o Saara Ocidental — ou Ocupado —, região de disputa entre os dois países.

Um dos envolvidos no conflito físico colocou uma placa escrito "República do Saaraui" na mesa de negociação. O marroquino, ao perceber, subiu na mesa para remover o item, e foi aí que tudo começou. A dupla precisou ser contida pelos presentes. Veja:

A placa foi colocada sobre a mesa por Lamine Baali, embaixadora da República do Saara Ocidental na União Africana, que chegou ao encontro utilizando um passaporte diplomático fornecido pela Argélia. O país apoia a independência do Saara Ocidental, uma região que o Marrocos reivindica como parte de seu território.

A disputa pela região é marcada por um complexo jogo de alianças e oposição, com a Argélia firmemente posicionada contra a reivindicação marroquina e promovendo a causa do Saara Ocidental no cenário internacional.



