Reprodução Instagram Ciclista se salva por pouco de acidente nos EUA

Um ciclista se salvou por pouco de um acidente após uma árvore cair durante uma tempestade no cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos.



A gravação, feita por uma câmera de segurança na frente da árvore, mostra o ciclista pedalando em meio a fortes ventos.

Pouco antes dele atravessar a árvore, um raio pode ser visto nas imagens.

O dono da gravação disse à ABC News, dos EUA, que o ciclista saiu sem aparentar nenhum ferimento grave.

Veja o vídeo

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.