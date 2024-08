Reprodução/CNN Portugal Apresentadores da CNN são surpreendidos com tremor durante programa ao vivo

Apresentadores da CNN Portugal sentiram o terremoto da madrugada desta segunda-feira (26) durante o programa ao vivo. Os âncoras recebiam informações sobre o ataque de Israel no Líbano quando perceberam o tremor no estúdio.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que os âncoras ficam desconfortáveis após o abalo.

Assista:

Terramoto de 5.3 em Portugal!



O maior sismo desde 1969.



Os jornalistas da CNN sentiram em direto (ao vivo) o tremor de terra 👇🏿



A princípio não há qualquer dano material ou feridos. pic.twitter.com/3aax1pxHKO — Carlos Schwab Hortmann 🇵🇸🇧🇷🇩🇪🇵🇹 (@CarlosHortmann) August 26, 2024





Terremoto

Um terremoto de magnitude 5,3 na escala de Richter atingiu o sul de Portugal por volta das 5h11 desta segunda. O epicentro foi 60 quilômetros a oeste de Sines, cidade na costa portuguesa, segundo o jornal local Publico.

Até a manhã desta segunda-feira, não havia registro de vítimas ou danos graves. No entanto, a Proteção Civil recebeu inúmeras chamadas, de Alentejo até Coimbra, após o tremor, sentido às 5h11 (horário local).

De acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o tremor teve uma magnitude de 5,3 na escala de Richter, já o serviço geológico norte-americano estima a magnitude em 5,4, com epicentro a uma profundidade de 10,7 quilômetros. Um terremoto dessa intensidade não ocorria no país há mais de 50 anos, segundo a SIC Notícias.

