Uma mulher de 30 anos foi acusada, em Pitsburgo, nos EUA, de agredir bebês gêmeos, chamados Leon e Ari, de seis semanas de idade. Leon morreu e a Ari foi hospitalizado pelos pais. A mulher estava de babá das crianças, filhas de uma amiga. Caso seja considerada culpada, ela deve enfrentar pena de morte.

A causa da morte de Leon foram diversos hematomas na cabeça. A polícia acredita que a mulher bateu e esmagou o crânio do bebê.

Como foi assassinato de bebê?

Nicole Virzi, estudante em PhD de psicologia, cuidava de Leon na casa da amiga, Savannah Roberts, mãe dos gêmeos. Ela e Ethan Katz, pai da família, estavam no hospital com Ari. O menino apresentava machucados que posteriormente foram também atribuídos a Virzi.

A suspeita cuidava dos dois bebês. Ela contou para o casal que Ari tinha um machucado na área da virilha, e os pais o levaram para o hospital enquanto Virzi continuou com Leon.

À polícia, a estudante disse que foi até a cozinha fazer uma mamadeira para o bebê quando ouviu um choro alto. Ao voltar, percebeu que Leon caíra da cadeirinha, e ligou para a emergência.

Porém, médicos afirmaram ao jornal local Union Tribune que os ferimentos de ambos bebês são parecidos com os estudados como abuso infantil. "Essas feridas foram infligidas e não são naturais ou acidentais", disse um médico especialista.

O julgamento

Virzi foi acusada de homicídio criminoso, três acusações de agressão agravada e uma acusação de colocar criança em risco. Ela não recebeu pedido de fiança. Se condenada, pode receber pena de morte.





Na acusação da promotoria, lê-se: "A acusada cometeu o assassinato durante a prática de um crime. O crime foi cometido por meio de tortura. A ré tem um histórico significativo de condenações por crimes envolvendo o uso ou ameaça de violência contra a pessoa. A vítima era uma criança menor de 12 anos".

Os advogados de Virzi disseram ao Union Tribute que a mulher é uma amiga de confiança da família e reafirmaram a história sobre a queda acidental. "Minha cliente não tem histórico criminal, é estudante de PhD e amiga antiga da família".

"Se tem algo que ela gostaria de dizer é sobre a enorme e horrível dor que ela sente. Esses são amigos próximos dela".

