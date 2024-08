Reprodução Pavel Durov, fundador do Telegram, foi preso em Paris





Pavel Durov é um empresário e programador russo, amplamente conhecido por ser o fundador do Telegram , um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo. Nascido em São Petersburgo em 1984, o bilionário estudou Filosofia e Ciências da Computação na Universidade Estatal de São Petersburgo.

Sua trajetória empresarial começou com a criação da VKontakte (VK), uma das maiores redes sociais da Rússia, que ele fundou em 2006.

Durov se destacou na VKontakte por seu foco em inovação tecnológica e em criar uma plataforma que atendesse às necessidades dos usuários. No entanto, em 2014, ele deixou a empresa após conflitos com acionistas e pressões governamentais.

Em seguida, ele fundou o Telegram em 2013, junto com seu irmão Nikolai Durov. O aplicativo ganhou notoriedade global por sua ênfase na privacidade e segurança, oferecendo criptografia de ponta a ponta para mensagens e chamadas, o que garante que apenas os remetentes e destinatários possam acessar o conteúdo das comunicações.

O Telegram permitiu a criação de grupos e canais de grande porte, facilitando a disseminação de informações em massa.

A plataforma rapidamente se tornou popular entre usuários preocupados com a privacidade e a segurança digital, mas também enfrentou críticas por permitir o uso de suas funcionalidades para atividades ilícitas, como tráfico de drogas e exploração infantil.

Essas críticas se concentraram na falta de moderação ativa e na resistência da plataforma em cooperar com as autoridades.





Prisão do fundador do Telegram

Pavel Durov foi preso na França , no último sábado (24), após chegar do Azerbaijão. A detenção ocorreu devido a um mandado de busca emitido pelas autoridades francesas, que estão conduzindo uma investigação preliminar contra o empresário.

Durov é acusado de ser cúmplice de tráfico de drogas, crimes contra crianças e fraudes. As alegações envolvem a falta de moderação e a falta de cooperação do Telegram com as autoridades.

A embaixada russa em Paris está em contato com as autoridades francesas para obter esclarecimentos sobre as acusações e a detenção de Durov.

Até o momento, o Telegram, o Ministério do Interior francês e a polícia local não emitiram declarações públicas sobre o caso.

