Reprodução Pavel Duroy é acusado de ser cúmplice de tráfico de drogas





Pavel Durov , bilionário russo e fundador do aplicativo de mensagens Telegram , foi preso neste sábado (24), na França , após sua chegada do Azerbaijão. A detenção ocorreu devido a um mandado de busca emitido pelas autoridades francesas, que conduzem uma investigação preliminar contra o empresário.



Ele é acusado de ser cúmplice de tráfico de drogas, crimes contra crianças e fraudes, com as alegações focadas na falta de moderação e cooperação do Telegram com as autoridades.

As autoridades alegam que a plataforma tem sido usada para atividades ilegais devido à sua política de privacidade e criptografia, o que dificulta a identificação e detenção de criminosos.

A embaixada russa em Paris está em contato com as autoridades francesas, buscando esclarecimentos sobre as acusações e a detenção de Durov.

Até o momento, o Telegram, o Ministério do Interior francês e a polícia local não emitiram declarações públicas sobre o caso.





Telegram

O Telegram, fundado em 2013 por Pavel Durov e seu irmão Nikolai, é um aplicativo de mensagens instantâneas que ganhou popularidade mundial devido ao seu foco na privacidade e na segurança.

O aplicativo oferece criptografia de ponta a ponta para mensagens e chamadas, o que garante que apenas o remetente e o destinatário possam acessar o conteúdo das comunicações.

Essa política atraiu milhões de usuários preocupados com a privacidade de seus dados, mas também levantou críticas de governos e autoridades, que argumentam que a criptografia do Telegram pode ser explorada por criminosos para conduzir atividades ilegais sem medo de detecção.

Além da criptografia, o Telegram permite a criação de grupos e canais com um grande número de participantes, o que facilita a disseminação de informações em massa. Isso levou o aplicativo a ser amplamente utilizado para uma variedade de fins, desde a organização de protestos políticos até a distribuição de notícias.

No entanto, a mesma funcionalidade tem sido explorada por grupos criminosos para a coordenação de atividades ilícitas, como tráfico de drogas e exploração infantil.

A falta de moderação ativa e a resistência em cooperar com as autoridades têm sido as principais críticas enfrentadas pelo Telegram. Em várias ocasiões, governos de diferentes países tentaram bloquear ou restringir o acesso ao aplicativo, argumentando que ele representa uma ameaça à segurança pública.

