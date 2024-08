Reprodução Iate "bayesian" afundou e deixou 7 vítimas

Um promotor italiano abriu investigação por homicídio culposo (sem intenção de matar) e naufrágio negligente pela morte do magnata britânico da tecnologia, Mike Lynch , e de outras seis pessoas após o iate de luxo afundar na Itália na última segunda-feira (19).

O chefe do gabinete do promotor público de Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, divulgou a medida em uma entrevista coletiva. Segundo Imerese, a investigação não mira nenhuma pessoa em específico até o momento.

O que aconteceu

Sete pessoas morreram no naufrágio do superiate inglês "Bayesian", que afundou em Palermo, na Itália, após ser atingido por um tornado na última segunda-feira (19).

O acidente ocorreu com 22 pessoas a bordo. Entre os mortos, estão o magnata Mike Lynch e a filha dele, Hannah Lynch, de 18 anos.

A esposa de Lynch, cuja empresa era dona do Bayesian, e o capitão do iate estão entre os sobreviventes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .