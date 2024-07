Reprodução/X Nicolás Maduro votou neste domingo (28)





Nicolás Maduro foi reeleito como presidente da Venezuela com cerca de 5,15 milhões de votos (51,2%) . O Conselho Nacional Eleitoral, CNE, proclamou oficialmente a vítória.

Nesta segunda, 29, Maduro começa o novo Mandato. As eleições aconteceram no domingo, 28. Ele discursou no CNE e agradeceu apoio:

“Essa noite, dormi com um recém-nascido. Foi uma jornada histórica, vencer o fascismo com a força do povo. Assumo o mandato do povo. Para levar o país a paz e a união nacional”.

Com a reeleição, Maduro ganha seis anos de mandato e ficará no poder até 2031. Caso complete, somará 19 anos no poder do país.



Maduro assumiu como presidente interino da Venezuela em 2012, substituindo Hugo Chávez , que acabara de ser eleito. Com a morte de Chávez, houve novas eleições em 2013; Maduro venceu. Em 2018, foi reeleito, e de novo em 2024.

*Em atualização*