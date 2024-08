Mike Petrucci / Unsplash - 25.03.2018 Superlua poderá ser vista em 19 de agosto

No dia 19 de agosto, o céu noturno será palco de um fenômeno astronômico que chama a atenção de estudiosos e de milhões de pessoas: a primeira superlua do ano.



Uma superlua ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu, o ponto mais próximo da Lua em sua órbita ao redor da Terra. Durante este evento, a Lua aparece maior e mais brilhante no céu do que o habitual.

A órbita da Lua ao redor da Terra é elíptica, o que significa que a distância entre os dois corpos celestes varia ao longo do mês lunar.

O perigeu é o ponto em que a Lua está mais próxima da Terra, enquanto o apogeu é o ponto mais distante. Quando uma Lua cheia ocorre no perigeu, ela é chamada de superlua.

Este fenômeno resulta em uma Lua que pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que uma Lua cheia típica vista no apogeu. A ilusão lunar também contribui para essa percepção, fazendo com que a Lua pareça ainda maior quando está próxima ao horizonte.

A superlua de 19 de agosto não requer equipamentos especiais para ser observada e pode ser apreciada a olho nu.

O fenômeno também pode afetar as marés, resultando em marés mais altas do que o normal. Isso ocorre porque a maior proximidade da lua aumenta sua força gravitacional sobre os oceanos.





Para obter a melhor visualização, é recomendável buscar um local com pouca poluição luminosa, como áreas rurais ou parques longe das luzes da cidade. Observadores do céu podem esperar um espetáculo visual impressionante, especialmente se o tempo estiver claro.

Superlua azul vista em São Paulo, em 30/08/2023 Paulo Pinto/Agência Brasil Superlua vista em Brasília em 10/08/2014 Marcello Casal Jr/Agência Brasil Superlua vista em Brasília em 10/08/2014 Marcello Casal Jr/Agência Brasil Superlua vista em Brasília em 10/08/2014 Marcello Casal Jr/Agência Brasil





