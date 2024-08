Reprodução/redes sociais Larissa Godoi, a 'Gatinha do crime'





A influenciadora digital Larissa Silva Godoi, de 25 anos, residente em Pouso Alegre (MG), foi presa em São Paulo nesta segunda-feira (5). Conhecida nas redes sociais como ‘gatinha do crime’, Larissa estava com mandados de prisão em aberto por roubo e extorsão mediante sequestro e era considerada foragida pela polícia.

Com 23 mil seguidores nas redes, Larissa costumava compartilhar vídeos sobre sua vida cotidiana e momentos ao lado de seu filho. Na sua cidade natal, ela era bastante conhecida, tendo estudado em instituições de referência e trabalhado em uma loja de roupas no centro, conforme informações locais.

A prisão ocorreu na Rua Joaquim José Bandeira, no bairro Ponte Rasa, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a detenção foi realizada após uma denúncia sobre a presença de uma foragida no endereço. Larissa foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como captura de procurado no 24° DP de Ponte Rasa. A audiência de custódia de Larissa aconteceu na tarde desta terça-feira (6) para verificar a legalidade da prisão. A influenciadora continua detida enquanto o processo legal segue seu curso.