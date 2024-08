Reprodução Furacão Debby na Flórida

O furacão Debby, que ganhou força e se tornou um a tempestade tropical de categoria 1 à medida que se aproximava da Flórida (EUA), tocou o solo de Steinhatchee, uma cidade com menos de 1 mil habitantes, na manhã desta segunda-feira (5).

O Debby causou ventos de até 130 km/h e já deixou mais de 214 mil residências e empresas sem energia, além de diversos pontos de alagamento no estado norte-americano.

Ainda, são esperadas chuvas "potencialmente históricas" com precipitação entre 25 e 50 cm e graves alagamentos nos estados da Georgia e Carolina do Sul.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, acionou 3 mil membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos e declarou situação de emergência para a maioria das cidades e condados do estado.

Além disso, foram ordenadas evacuações obrigatórias em áreas dos condados de Citrus, Dixie, Franklin, Levy e Wakulla, localizados na Costa do Golfo.

Os governadores da Geórgia e da Carolina do Sul também emitiram declarações de estado de emergência antes da chegada da tempestade.

O núcleo da tempestade tropical avançou pelo leste do Golfo do México antes de atingir a costa da Flórida.

Debby é a quarta tempestade tropical da temporada de furacões no Atlântico. O fenômeno ocorre após as tempestades Alberto e Chris, além do furacão Beryl.

